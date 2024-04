Fußball: Königsklasse gibt Vertrauen: BVB will Bayer-Serie beenden

"Das ist ein wunderbarer Moment, den man dazu nutzen sollte, alles auf seine Seite zu ziehen", sagte Terzic mit Blick auf das emotionale 4:2 drei Tage zuvor im Königsklassen-Viertelfinale gegen Atlético Madrid.

Über die Leverkusener, die 44 Pflichtspiele nacheinander nicht verloren haben, sagte der 41-Jährige: "Es ist nicht ganz so einfach – das haben wir auch gemerkt in den letzten Monaten – gegen die Leverkusener zu gewinnen. Wir wissen aber auch, dass wir große Chancen haben, wenn wir es annähernd so gestalten, wie wir es am Dienstag im Heimspiel gestaltet haben."