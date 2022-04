Fußball Konkurrenz unter Druck setzen

„Wir haben am vergangenen Wochenende eine Riesenchance verpasst, etwas Abstand herzustellen.“ Da ist es nur logisch, dass der Bellinger Übungsleiter nun vorlegen will. „Mit einem „Dreier“ wird der Druck auf die Mitbewerber entsprechend groß“, weiß Mouttet.

Auf Seiten der Gastgeber glaubt man an ein Duell auf Augenhöhe. „Wir haben die Qualität. In der Vorrunde, als ich noch nicht hier Trainer war, hätten wir in St. Georgen gewinnen müssen.“ Doch durch einen verschossenen Foulelfmeter in der Schlussphase verpassten die VfR-Spieler einen dreifachen Punkterfolg.

Auch wenn es nicht einfach wird, rechnet sich Mouttet aber im Rückspiel etwas aus. „Wir wollen Zuhause die drei Punkte holen.“ Gut, dass der Trainerstab dabei auf einen nahezu vollständig besetzten Kader zurückgreifen kann. Nur zwei Akteure stehen am Samstag nicht zur Verfügung. Enno Meyer fehlt berufsbedingt, Moritz Reif ist immer noch etwas angeschlagen. „Von daher haben wir die Möglichkeit, eine gute Mannschaft auf das Feld zu schicken“, gibt sich der Cheftrainer zuversichtlich.

Im Training hat Mouttet die Gangart extra etwas verschärft. „Wir versuchen die Spielsystem etwas zu optimieren. Im Abstiegskampf sind andere Attribute als schön zu spielen gefordert.“ Vor allem die körperliche Präsenz soll dabei im Vordergrund stehen. Wie wichtig ein aggressiveres Zweikampfverhalten ist, haben die Bad Bellinger am vergangenen Wochenende selbst leidvoll in Erfahrung bringen müssen. „Es wird alles etwas intensiver. Das brauchen wir auch, wenn wir bestehen wollen.“ Im Zweikampfverhalten müssen die Rebländer noch kompromissloser werden und das Duell auch annehmen. „Das hat uns der Gegner am letzten Wochenende vorgemacht.“