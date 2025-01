Der SV Weil setzt seine Zusammenarbeit mit Cheftrainer Sascha Samardzic und Co-Trainer Marco Kern fort. Wie der Verein in einer Pressemitteilung bekannt gibt, hat sich Sportchef Perseus Knab bereits in der vergangenen Woche mit dem Trainerteam auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Der SV Weil II belegt derzeit mit einem Fünf-Punkte-Vorsprung den ersten Platz der Kreisliga A West. Dazu hat der Tabellenführer ein Nachholspiel in der Hinterhand. Seit dieser Woche bereitet sich die „Zweite“ auf die Rückrunde vor.