Fußball: Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei

TuS Lörrach-Stetten (7.) - FC Zell (3.); Sa.; 15 Uhr: Für Sascha Müller steht am Samstag das letzte Heimspiel als Trainer des TuS an. Eine große Verabschiedung wird es offenbar aber nicht geben. „Es steht nichts Besonderes an. Ich verlasse den Verein ja nicht. Ich bin halt kein Trainer mehr. Es ist alles entspannt“, sagt der 45-Jährige, der vor Wochenfrist beim schwachen Auftritt in Waldshut bereits zum 13. Mal in dieser Bezirksliga-Saison auf dem Platz mitwirkte. Selbst Sportdirektor Franco Viteritti, zählt inzwischen 51 Lenze, musste aushelfen. „Am Samstag kommen wieder ein paar dazu, einige sind aber auch wieder nicht da. Es hält sich also die Waage.“ Klingt, als sei es nicht ausgeschlossen, dass Müller auch an diesem Wochenende wieder einmal seine Kickschuhe schnüren muss.