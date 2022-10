Fußball Koyuncu macht es wie Ribéry

Bei den Karsauer Heimspielen ist regelmäßig Spektakel angesagt. 6:2, 7:2, 6:3: Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Insgesamt erzielten die Dinkelberger schon 29 Treffern zuhause. „Hier ist immer etwas los“, sagt Trainer Hanspeter Elsasser, der mit den nächsten drei Heimpunkten natürlich mehr als zufrieden sein konnte: „Die Mannschaft hat alles gegeben und verdient gewonnen.“ Wieso seine Mannschaft zuhause stets ein Feuerwerk abbrennt, kann Elsasser auch nicht so recht erklären: „Auswärts fällt uns das Toreschießen leider noch schwerer. Wir arbeiten daran.“

Auf des Gegners Platz stehen die Karsauer noch ohne Punkte da. Mann des Spiels gegen Schopfheim war Christian Wendt. Der 30-Jährige traf doppelt und war auch an den anderen Treffern beteiligt. „Christian hat eine sensationelle Leistung gezeigt“, freut sich Elsasser. „Ihn zeichnet sein kämpferischer Einsatz aus. Zudem arbeitet er auch viel mit nach hinten. Wenn er den Ball hat, ist er immer torgefährlich.“ Wendt hat nun schon acht Treffer auf seinem Konto. In der vergangenen Aufstiegssaison erzielte er in 24 Partien in der Kreisliga B 16 Treffer. Diese Bilanz dürfte er heuer toppen.

Justin Gutmann erzielt Siegestreffer

Nur einen Punkt hinter Karsau liegt der FC Hausen. Die Wiesentäler feierten beim 3:2-Heimsieg gegen den FV Lörrach-Brombach den fünften Saisonsieg. „Das war ein schweres Spiel für uns gegen einen spielstarken Gegner, der mit Spielern aus der ersten Mannschaft angereist war“, lässt Hausens Übungsleiter Michael Brunner wissen.

„Wir hatten mit personellen Problemen zu kämpfen. Dennoch konnten wir über Kampf, Disziplin und eine mannschaftliche Geschlossenheit den Sieg einfahren. Für das Trainerteam kam das ein wenig überraschend“, ist Brunner ehrlich.

Für den Siegtreffer war Justin Gutmann eine Viertelstunde vor dem Ende zuständig. FVLB-Schlussmann Aboubakr Mohammadi gab dabei in seinem ersten Spiel für die Verbandsliga-Reserve in dieser Aktion keine gute Figur ab. Einen Freistoß von Dominik Hug konnte der Torhüter nur nach vorne abklatschen. Gutmann stand goldrichtig und staubte zum umjubelten Treffer ab. Es blieb bis zum Ende spannend. Hug scheiterte in der 84. Minute mit seinem Elfmeter an Mohammadi. Hausen und Lörrach-Brombach hatten noch weitere Einschussmöglichkeiten. Letztlich blieb es allerdings bei der knappen Führung.

Vom sechsten Tabellenplatz grüßt nun schon der FSV Rheinfelden II. Die Mannschaft von Spielertrainer Sascha Rueb behielt mit 4:2 bei der Spvgg. Bamlach-Rheinweiler die Oberhand. Für die Rheinfelder Reservemannschaft war es bereits der dritte Sieg in Folge - und das obwohl Bamlach zwischenzeitlich noch mit 2:1 geführt hatte. „Wir sind erst super aus der Halbzeit gekommen, machen gleich das 1:1. Dann bekommen wir im Gegenzug das 1:2. Die Jungs haben das zum Glück toll weggesteckt und das Spiel noch gedreht.“ Besonders schön war dabei der 1:1-Ausgleichstreffer von Can Koyuncu. „Das war ein Tor á la Franck Ribéry“, schwärmt Rueb. „Can ist über links ins Zentrum gezogen, ließ zwei Spieler stehen und zirkelte den Ball in die Maschen.“