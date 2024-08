Fußball: Kracher-Spiel steigt in Zell

Der Kader hat im Sommer durchaus ein paar Veränderungen durchlebt. So hat es einige Spieler wie etwa Luis Grether in die zweite Mannschaft gezogen. „Sie bleiben dem Verein aber zumindest erhalten“, so Güzel. Lucas Eschbach steht nur noch als Torwart, und wenn Not am Mann sein sollte, zur Verfügung. Bruder Bastian Eschbach hat seine Kickschuhe an den Nagel gehängt. Neu im Team ist Arianit Tasholli. Der 27-Jährige kam vom FSV Rheinfelden an die Steinenstraße. In der Jugend war er auch für den FC Basel aktiv. Güzel plant mit Tasholli im rechten Mittelfeld. „Er macht es bis jetzt sehr gut“, lobt der Coach, der die ersten beiden Partien verpassen wird.