Fußball Kraft nur für eine Halbzeit

Und so bahnte sich die neuerliche Niederlage schon früh durch den zweiten Treffer des quirligen Ablie Suwaneh in der 53. Minute an. „Wir haben gespielt wie ein Absteiger“, monierte der FSV-Trainer. Und so zeigte er sich nach dem Schlusspfiff schon ein wenig ratlos. Denn nicht nur, dass ihm so langsam die landesliga-tauglichen Spieler infolge Abgängen und Sperren ausgehen, „es sind auch nicht alle Spieler wirklich fit“, monierte der neue FSV-Trainer. Da nennt er beispielsweise Fatih Dogan, der für ihn ein wichtiger Mann in der Mannschaft ist. Er könne nach Verletzung, Urlaub und zuletzt auch noch einer Lebensmittelvergiftung maximal für 50 bis 60 Minuten spielen.

Ganz anders sei dies beim Gegner Untermünstertal gewesen, so Stabile weiter. „Das ist zwar beileibe keine Übermannschaft, aber in Sachen Laufbereitschaft waren die uns haushoch überlegen und hätten auch nach dem Schlusspfiff noch laufen können“, betont Stabile.