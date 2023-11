Fußball, Kreisliga A: Beschämende Situation für die Stadt

Eichsel empfängt Gegner in Rheinfelden

Auf dem Kunstrasenplatz im Europa-Stadion in Warmbach empfängt der SV Eichsel am Samstag ab 15 Uhr Aufsteiger TuS Efringen-Kirchen II. Offen ist noch, ob die Partie für Nico Ladisi nicht ein wenig zu früh kommt.

Der Keeper hatte sich am vergangenen Wochenende in Wallbach eine Platzwunde zugezogen und musste anschließend im Krankenhaus geflickt werden. „Ihm geht es wieder gut. Es wird sich zeigen, ob es für Samstag reicht“, lässt Trainer Manuel Schwarz wissen. „Falls nicht, wäre das auch kein Beinbruch, da wir in Eichsel den Luxus haben, in der Regel drei, vier Torhüter zu haben, die parat sind.“

Seinen zweiten Frühling erlebt zurzeit Kevin Grunert. Der Mann mit der Nummer zehn auf dem Rücken hatte ursprünglich schon seine Kickschuhe an den berühmten Nagel gehängt, wollte lediglich noch ein wenig in der zweiten Mannschaft spielen. „Doch dann kam er auf mich zu und wollte es noch einmal probieren. Für uns ist das natürlich super“, freut sich Schwarz.

Der 33-jährige Grunert steht in dieser Saison bereits bei neun Treffern und ist sicherlich auch ein Garant für die bislang herausragende Eichsler Spielzeit.

Die weiteren Paarungen des 15. Spieltags: TuS Maulburg - FC Wallbach (Sa.; 15 Uhr); SV Todtnau - TuS Kleines Wiesental (Sa.; 16.30 Uhr); FC Hausen - SV Karsau, FC Kandern - SV Weil II (beide So.; 14.30 Uhr); FV Lörrach-Brombach II - FC Steinen-Höllstein (So.; 15 Uhr); FSV Rheinfelden II - Spvgg. Bamlach-Rheinweiler (So.; 15.30 Uhr).