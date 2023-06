Hinter dem dominierenden Duo TuS Lörrach-Stetten und FC Hauingen hat der FC Steinen-Höllstein die Saison in der Kreisliga A-West als Dritter abgeschlossen - und darf sich damit über die Bezeichnung „best of the rest“ erfreuen. Ein wichtiger Faktor war dabei Torjäger Björn Gutjahr. Nach einer Saison in Steinen zieht es Gutjahr nun weiter, er trägt künftig das Trikot des FSV Rheinfelden.