Fußball, Kreisliga A Bosporus mit Herz dabei

Für die Mannschaft von Trainer Cagdas Sahin geht es am Sonntag, 15 Uhr, im Hinspiel vor heimischer Kulisse gegen den Drittletzten der Ost-Staffel, den FC Grießen. Es zählt die Auswärtstorregel. „Ich habe mich nicht mit dem Gegner befasst. Es kann kommen, wer will. Wir versuchen immer unser Bestes zu geben. In den vergangenen zwei Wochen ist es gut gelaufen“, betont Sahin, der sein Amt nach dieser Saison aus beruflichen Gründen niederlegen wird.

Offen ist noch, ob der Ausgang dieser Relegation am Ende überhaupt von Bedeutung sein wird. Möglich ist auch, dass die Ergebnisse hinfällig werden und sowohl Bosporus als auch Grießen die Klasse halten oder aber in die Kreisliga B absteigen. Das hängt davon ab, wie die Aufstiegsspiele in den höheren Ligen ausgehen.