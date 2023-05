Fußball, Kreisliga A – West Ein absolut verdienter Meister

Überhaupt nicht einverstanden mit der Leistung seiner Mannschaft war Eichsels Trainer Manuel Schwarz nach der 1:2-Niederlage im Derby beim SV Herten II. „Wir sind super ins Spiel gekommen, machen früh das 1:0. Danach haben wir das Fußballspielen eingestellt. Schade, dass wir so den Klassenerhalt geschafft haben.“ Da in dieser Saison maximal drei Mannschaften absteigen, ist der SV Eichsel, aktuell Tabellenviertletzter, angesichts von acht Punkten Vorsprung auf Platz 14 gerettet. Die Hertener Reserve ist derweil durch den Erfolg an Bosporus FC Friedlingen, der 0:5 gegen den FC Steinen-Höllstein verlor, vorbeigezogen. An den letzten beiden Spieltagen bahnt sich nun ein dramatisches Finish um den drittletzten Platz zwischen den punktgleichen Teams Herten II und Bosporus FCF an.