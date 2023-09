Fußball, Kreisliga A – West Ein dringendes Plädoyer

Für viele Vereine ist es nicht gerade von Vorteil, dass die Saison stets zur Haupturlaubszeit im August startet. Krähling hat dazu eine klare Meinung: „Das sollte dringend geändert werden. Wir sollten erst nach den Schulferien starten und dafür bis Ende Juni spielen. Da sind alle Spieler an Bord und die Platzverhältnisse super. In Südbaden sprechen da alle Vereine grundsätzlich die gleiche Sprache.“

Der SV Eichsel ist in dieser Saison noch ungeschlagen. Die Dinkelberger um Trainer Manuel Schwarz erwarten am Samstag, 15 Uhr, den FC Steinen-Höllstein auf dem heimischen Geläuf. Die Gäste müssen vorerst weiter auf Alexander Herrmann verzichten. Der Kapitän hatte sich gegen den FC Hausen beim Saisoneinstieg eine Überdehnung am Kreuz- und Außenband zugezogen. „Zum Glück ist aber nichts gerissen“, betont Coach Daniel Schulz. Herrmann habe aktuell allerdings noch Schmerzen, am Montag steht eine weitere Untersuchung an. Die Rückkehr des 27-Jährigen ist damit weiter ungewiss.

Die Partie zwischen dem bisher so stark aufspielenden FC Kandern und Hausen ist auf Allerheiligen verlegt worden. Grund dafür ist das Budenfest in Kandern, an dem die Spieler auch selbst in Schichten aufgeteilt sind. Das Duell SV Karsau - FC Wallbach wurde bereits am Freitagabend ausgetragen und war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.

Die weiteren Paarungen des 4. Spieltags: TuS Kleines Wiesental - TuS Maulburg, FV Lörrach-Brombach II - FSV Rheinfelden II (beide So.; 15 Uhr); SV Todtnau - Spvgg. Bamlach-Rheinweiler (So.; 17 Uhr).