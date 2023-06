Fußball, Kreisliga A West Eine Entscheidung steht noch aus

Gegner von Hauingen wird noch gesucht

Während die Hauinger den Relegationsplatz zwei bereits seit Wochen sicher haben, wird der Gegner in den Aufstiegsspielen erst an diesem Wochenende geklärt. In der Ost-Staffel kann sich der FC Schlüchttal (69 Punkte) zum Meister krönen. Zweiter ist der SV BW Murg mit 68 Zählern, es bahnt sich ein Herzschlagfinale an.

Ganz egal, auf welchen Gegner Hauingen treffen wird, Fahr ist vorbereitet: „Ich habe beide Mannschaften angeschaut und entsprechende Notizen gemacht. Ich erwarte zwei Relegationsspiele auf Augenhöhe. Schlüchttal und Murg sind sehr gute Gegner, verstecken müssen wir uns da aber keineswegs.“ Offen ist noch in der West-Staffel, wer den möglichen Abstiegs-Relegationsplatz 14 einnehmen wird. Bosporus FC Friedlingen hat nach dem Last-Minute-Sieg beim SV Todtnau vor einer Woche die Nase vorne. Der Mannschaft von Trainer Cagdas Sahin reicht angesichts von drei Punkten Vorsprung im Heimspiel gegen den FSV Rheinfelden II am Sonntag, 15 Uhr, ein Remis.

BFCF hat noch die Nase vorn

Herten empfängt parallel den SV Todtnau. „Für uns heißt es Vollgas geben und die drei Punkte holen“, gibt Sahin die Richtung vor. Auf sich aufmerksam hatten vor Wochenfrist die beiden 43-Jährigen Deniz Kutlutürk und Björn Basler gemacht. Das Duo war maßgeblich am Erfolg in Todtnau beteiligt. „Ich bin froh, dass wir diese zwei Jungs in unseren Reihen haben. Sie sind bei allem dabei, im Training, im Spiel“, spart Sahin nicht mit Lob. „Sie haben mir vor der Saison versprochen, durchzuziehen. Wir sind seit Jahren befreundet, sind wie eine Familie. Das sieht man auch auf dem Platz. Man kämpft füreinander und ist für den anderen da.“

Letztes Spiel für Hanspeter Elsasser

Der SV Eichsel gastiert zum Abschluss am Sonntag, 15 Uhr, beim FC Hausen. Trotz des unsportlichen Verhaltens der Verantwortlichen des FC Wittlingen hat Eichsel keinen Schaden genommen.

Für die kommende Runde haben die Dinkelberger bereits drei Neuzugänge unter Dach und Fach gebracht. Nico Ladisi (SV Achkarren), Lucas Hesse (SV Nollingen) und Antonio di Pasquale (FV Degerfelden) stoßen neu zum Team von Coach Manuel Schwarz hinzu.

Bereits am Samstag, 15 Uhr, duellieren sich der SV Karsau und der FC Steinen-Höllstein. Hanspeter Elsasser wird dann zum letzten Mal an der Seitenlinie des SVK stehen, ihn zieht es zum SC Minseln (wir berichteten).

Die weiteren Paarungen des letzten Spieltags: SV Weil II - TuS Kleines Wiesental, SV Schopfheim - FV Lörrach-Brombach II (beide So.; 15 Uhr).