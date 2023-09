Fußball, Kreisliga A – West Es läuft noch nicht beim SV Weil II

Kadergröße macht den Unterschied

Der Kader ist in dieser Spielzeit (sieben Neuzugänge) deutlich größer als noch im Vorjahr. „Wir können viel mehr kompensieren, auch wenn wir innerhalb einer Woche drei Spieler verletzungsbedingt für eine Zeit verloren haben.“ Im letzten Testspiel zog sich Kai Karau genau wie Kai Asal beim Ligaauftakt gegen den TuS Kleines Wiesental einen Kreuzbandriss zu. Zudem muss Yannick Dold für einige Wochen aufgrund eines Muskelfaserrisses pausieren. Die Eichsler lassen sich deshalb aber nicht aus der Ruhe bringen. Nach zwei Heimspielen kommt es an diesem Wochenende zum ersten Auftritt auf des Gegners Platz, wenn es zum Dinkelberg-Derby beim SV Karsau geht (Anstoß Samstag, 16 Uhr). „Der schlechte Saisonstart der Karsauer war etwas überraschend. In einem Derby ist immer alles möglich. In der vergangenen Saison haben wir uns mit zwei Remis gut geschlagen“, sagt Schwarz, der in dieser Runde nichts mit dem Abstieg zu tun haben möchte.

Auch der Start der Spvgg. Bamlach-Rheinweiler ist mit vier Punkten geglückt. „Wenn mich vor den Spielen gegen Lörrach-Brombach und Hausen jemand gefragt hätte, ob ich mit dieser Punkteausbeute zufrieden wäre, hätte ich sofort ja gesagt. Jetzt, nachdem ich die Spiele gesehen habe, sage ich aber, dass das zu wenig ist. Wir haben viele Chancen vergeben“, sagt Trainer Gabriel Iordan.

Der 35-Jährige würde gerne am Ende der Saison zu den besten sechs Teams zählen. Der Bamlacher Kader ist allerdings nicht gerade üppig besetzt. Sobald zwei, drei Spieler ausfallen, wird es schwer. Die Iordan-Truppe empfängt am Samstag ab 17.30 Uhr den FC Hauingen am Sportplatz in Rheinweiler. „In diesem Spiel kann alles passieren. Wir haben zwar viele Verletzte, gehen die Sache aber motiviert an.“

Die Begegnung zwischen Aufsteiger TuS Maulburg und dem FSV Rheinfelden II ist auf den 13. September verlegt worden.

Die weiteren Paarungen des 3. Spieltags: SV Schopfheim - FC Wallbach (Sa.; 17 Uhr); TuS Kleines Wiesental - TuS Efringen-Kirchen II, FC Steinen-Höllstein - SV Todtnau, FC Kandern - FV Lörrach-Brombach II (alle So.; 15 Uhr).