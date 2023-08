Fußball, Kreisliga A – West „Kleines“ Derby im Grütt

Auf Platz vier und sieben landete die Landesliga-Reserve des FSV Rheinfelden in den vergangenen beiden Spielzeiten. Trainer Sascha Rueb möchte heuer zu den besten fünf Teams gehören. „Das bleibt erstmal das Ziel. Wir sind aber auch jede Saison abhängig davon, wie es bei der ersten Mannschaft läuft. Wir schauen einfach mal von Woche zu Woche.“ Zum ersten Heimspiel der neuen Runde erwartet der FSV II Aufsteiger FC Kandern. Los geht’s am Samstag ab 17 Uhr. Die Kanderner um Spielertrainer Tim Großklaus ließen beim Saisoneinstieg gleich mit einem 3:0 gegen Mitaufsteiger TuS Maulburg aufhorchen.

SV Schopfheim wieder mit junger Truppe am Start

Wie schon in der Vorsaison geht der SV Schopfheim auch in dieser Spielzeit mit einer jungen Mannschaft an den Start. Ersetzt werden muss Angreifer Anes Mujakic, der in der vergangenen Saison 21 Treffer in 26 Spielen erzielt hat. Den 20-Jährigen zog es im Sommer zu Bezirksligist FC Wittlingen.

Trotz des Abgangs will der SVS besser als im Vorjahr abschneiden, als man den sechsten Platz belegte. Noch einige Wochen muss das Trainergespann um Uwe Kraehling und Jörg Nägelin auf Offensivmann Shadi Zein verzichten. Der 25-Jährige hat noch mit den Folgen eines Muskelrisses zu kämpfen. Beim Auswärtsspiel am Samstag, 15 Uhr, in Eichsel ist Zein also einmal mehr zum Zuschauen verdammt.

Schwere Aufgabe für Steinen-Höllstein

Vor der wohl schwersten Aufgabe steht am Wochenende der FC Steinen-Höllstein, wenn es am Samstag ab 15.30 Uhr beim großen Aufstiegskandidaten FC Hauingen um Punkte geht. „Natürlich wissen wir um die große Herausforderung. Wir werden aber auch in Hauingen alles versuchen, um für eine Überraschung zu sorgen“, betont Steinens Trainer Daniel Schulz. Die Hauinger waren bereits am Mittwoch im Bezirkspokal gegen den FC Wittlingen im Einsatz (1:3).

Die weiteren Paarungen des 2. Spieltags: FC Wallbach - TuS Kleines Wiesental (Sa.; 16 Uhr); SV Todtnau - SV Karsau (Sa.; 17 Uhr); TuS Maulburg - TuS Efringen-Kirchen II (Sa.; 18 Uhr); FC Hausen - Spvgg. Bamlach-Rheinweiler (So.; 15 Uhr).