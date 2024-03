Auch Matthias Wassmer, der im vergangenen November die Nachfolge von Harald Wissler an der Seitenlinie bei den Südschwarzwäldern übernommen hat, konnte noch keine Trendwende herbeiführen. Alle drei Spiele hat der SV Todtnau in diesem Kalenderjahr verloren, insgesamt stehen nun schon sechs Niederlagen am Stück auf dem Konto. Den letzten „Dreier“ hatte es Ende Oktober beim 2:1-Sieg in Maulburg gegeben. Der Rückstand für den Tabellenletzten auf das „rettende Ufer“ beträgt zurzeit sechs Punkte.