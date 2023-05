Nach dem Erfolg gegen Eichsel ist schon ein gewisser Optimismus eingekehrt. Jetzt ohne Druck in die letzten beiden Spiele gehen zu können, ist sehr angenehm. Während der Runde war der Druck schon sehr groß. Man hat immer gehofft und auf die anderen Plätze geschaut. Wir wollen uns in den beiden verbleibenden Spielen dennoch noch einmal gut präsentieren und sechs Punkte holen, um dann mit Rückenwind in die nicht allzu ferne Saisonvorbereitung zu starten.