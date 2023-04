Fußball Krise beim FC Auggen hält an

Die Blicke der Spieler des FC Auggen als sie nach 90 Minuten von Rasenplatz im Lettenholzstadion schlichen, sprach Bände: Leere, Enttäuschung, Fassungslosigkeit waren zu sehen. Die Mannschaft aus dem Rebland befindet sich derzeit in einer Schaffenskrise. Sie war über weite Phasen des Spiels bestimmend. Allein die Torchancen fehlten, weil es den Spieler durch die Bank weg an Entscheidungsfreudigkeit fehlte. Immer wieder wurde der Ball in aussichtsreicher Position quer gespielt. Einzig Bastian Bischoff, mit 36 Jahre der älteste und erfahrenste Akteur beim FC Auggen, versuchte sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen. Doch auch er vermochte nichts wirksames zu unternehmen.

Die Gäste waren in der 39. Minute durch Nico Westermann in Führung gegangen. Im Spielaufbau hatten die Hausherren den Ball verloren und dann einen Freistoß aus halblinker Position provoziert. Der Ball von Paul Schopf kam wieder zurück zu ihm und Schopf schlug den zweiten Versuch auf das lange Eck des Fünf-Meter-Raumes. Dort stand Westermann goldrichtig und drosch das Spielgeräte zur überraschenden Führung in die Maschen. In der zweiten Halbzeit bauten die Gäste dann durch einen Foulelfmeter die Führung aus.