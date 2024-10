Fußball: Krisengipfel im Nonnenholz

Es wird deshalb am Samstag im städtischen Stadion der Stadt Weil am Rhein so eine Art Krisengipfel stattfinden. Die Heimmannschaft hat die letzten drei Meisterschaftsspiele (2:5 beim VfR Bad Bellingen, 2:3 zu Hause gegen den FC Wolfenweiler-Schallstadt, 1:2 beim FC Tiengen) ausnahmslos verloren. Etwas freundlicher sieht die Zwischen-Bilanz auf Rheinfelder Seite aus. Der FSV gewann in Herbolzheim 4:1, spielte gegen Lörrach-Brombach und Binzen jeweils 1:1 und unterlag zu Hause gegen den SC Wyhl mit 0:3.

Dennoch spricht FSV-Vorsitzender Patrick Da Rugna von einer „schlechten Phase“. „Das macht mir ein wenig Angst vor dem Gang nach Weil.“ Noch gut kann er sich an die vergangene Saison erinnern, als der SV Weil nach schwächeren Spielen mit einem starken Auftritt Rheinfelden zu Hause geschlagen hat. „Wir brauchen nach diesen drei Niederlagen unbedingt ein Erfolgserlebnis am Samstag, sonst könnten wir noch weiter hinten reinrutschen“, sehnt Perseus Knab, der Sportliche Leiter des SV Weil, gegen den Gast vom Hochrhein einen Sieg herbei.