Das Hinspiel findet am Samstag (15.30 Uhr) in Emmendingen statt, bevor es dann am Sonntag, 16. Juni, zu einer Entscheidung in Binzen kommen wird. Erstmals wird es in diesem Jahr keine Auswärtstorregel mehr geben. Die umstrittene Regelung hatte etwa im vergangenen Jahr noch dem FC Hauingen den Aufstieg in die Bezirksliga verwehrt. „Ich bin überzeugt, dass wir eine gute, realistische Chance haben. Wir waren zuletzt richtig gut im Flow und die Jungs haben auch in Jestetten nochmals Vollgas gegeben. Die Anspannung ist nun eine andere als vor den letzten Spielen“, erklärt Sütterlin.

Die Emmendinger kann der 70-Jährige nur schwer einschätzen: „Es fanden eben noch keine Vergleiche statt. Dort spielen aber alles gut ausgebildete Spieler mit zum Teil höherklassiger Erfahrung.“