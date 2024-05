Lörrach Barbara-Carl-Stiftung spendet 24 000 Euro an Lebensgemeinschaft „Lechaim“

„Lechaim“ bietet Jugendlichen in Not und ungewollt schwangeren Frauen Obdach und Gemeinschaft. Das Geld soll vor allem in die Wohnungen für die jungen Mütter und in das Begegnungscafé fließen.