Fußball Künstles „Bock“ lässt FVLB jubeln

Lörrach. Was für ein Fußballmatch, was für ein Spielausgang! Da spielt der Kehler FV gestern im Verbandsliga-Verfolgerduell 93 Minuten auf ein Tor und steht am Ende beim FV Lörrach-Brombach doch mit leeren Händen da.

Warum? Weil Kehls Keeper Daniel Künstle sich in der 63. Minute einen unglaublichen Schnitzer leistete, den FVLB-Stürmer Daniel Briegel zum unverhofften Führungstreffer nutzte. Schließlich machte Wissam Kassem mit einem im Nachschuss verwandelten Foulelfmeter in Minute 87 alles klar für die Gastgeber, die den 2:0-Sieg nach dem Schlusspfiff ausgelassen feierten, während die enttäuschten Kehler fluchtartig in der Kabine verschwanden.