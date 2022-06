Fußball Kursänderung beim TuS nötig

Vor sieben Jahren spielte der TuS zuletzt in der Bezirksliga. Die kommende Spielzeit wird bereits die achte in Serie in der Kreisliga A. Für einen Verein wie den TuS Lörrach-Stetten ist das schlicht nicht zufriedenstellend. „Wir kommen irgendwie nicht vom Fleck. Deshalb wollen wir nun auch den Kurs ändern“, betont Müller. „Der Spaß und die mannschaftliche Geschlossenheit sollen in Zukunft im Vordergrund stehen. Am Ende des Tages schauen wir dann, was dabei rauskommt, ohne uns ein festes tabellarisches Ziel zu setzen.“ Bereits in der vergangenen Spielzeit legte Zikolli viel Wert auf eine Verjüngung des Kaders.