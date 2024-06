Der 24-Jährige stieß vom Ligue-1-Club Montpellier HSC ans Rheinknie und unterschrieb beim FCB einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2028. Geboren und aufgewachsen ist Leroy in der Hafenstadt Marseille. Seine fußballerische Ausbildung absolvierte er bei Stade Rennes, und seit 2021 läuft er für den Monpellier HSC auf, wo er bereits 72 Spiele in der obersten französischen Liga bestritten hat. Der 1.87 Meter große Rechtsfuß war zudem französischer U19-Nationalspieler und kann auf mehreren Positionen des zentralen Mittelfeldes eingesetzt werden. „Wir freuen uns sehr, mit Léo einen jungen und gleichzeitig schon sehr erfahrenen Spieler zu verpflichten. Mit bereits über 100 absolvierten Partien in der Ligue 1 und 2 bringt er einen beachtlichen Rucksack an Erfahrung auf höchstem Niveau mit. Er ist ballsicher und technisch versiert, beeindruckt aber auch durch seine Spielintelligenz. Seine Einstellung und der Wille, Verantwortung zu übernehmen, werden unser Team bereichern“, betont Sportdirektor Daniel Stucki. Nicht mehr für den FCB spielt in der kommenden Saison Maurice Malone. Der Offensivspieler Maurice Malone wird vom FC Basel für eine Saison an FK Austria Wien verliehen. Die Klubs haben zudem eine Kaufoption vereinbart.