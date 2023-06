Die Hausaufgaben haben Andreas Schepperle und die Mannschaft des SV Weil am vergangenen Wochenende bestens gemacht. Nun gilt es beim VfR Hausen am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) noch einmal nachzulegen. Denn mit einem Sieg an der Möhlin – und keinem Sieg des FV Herbolzheim in Laufenburg – hätten die Weiler doch noch den Relegationsplatz in der Landesliga erreicht.