Fußball, Landesliga: Komplettes Versagen beim SV Weil

Der SVW geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Jonas Preußler das schnelle 1:0 für die U23 des Freiburger FC erzielte. In der 17. Minute brachte Marvin Stöhr den Ball im Netz von Freiburger FC U23 unter. Lukas Dämpfle trug sich in der 19. Spielminute in die Torschützenliste ein. Preußler schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (20.). Freiburger FC U23 musste den Treffer von Nemanja Radulovic zum 2:3 hinnehmen (23.).