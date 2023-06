Fußball, Landesliga Mit Herz und Verstand

Viel haben die Verantwortlichen des FSV Rheinfelden für die Saison 2022/23 unternommen, um auch in diesem Jahr ganz vorne mitzupielen. Doch Cheftrainer Musa Musliu war nicht in der Lage, seine mit guten Invidualisten bestückte Mannschaft kontinuierlich zu einem Team zu formen. Wie schon im vergangenen Jahr schaffte es der FSV Rheinfelden nicht, aus der Landesliga aufzusteigen. Schlimmer noch: In diesem Jahr erreichte Musliu mit seiner Mannschaft nicht einmal die Relegation. Nur wenn es optimal für den FSV läuft, ist vielleicht noch der vierte Tabellplatz machbar.