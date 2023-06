Es war auf dem Kunstrasenplatz der Natur Energie Arena von Beginn an ein packendes Spiel, das sich die beiden Mannschaften lieferten. Von Abtasten war nichts zu sehen und zu spüren. Sowohl Zell als auch Rheinfelden gingen von Beginn an in die Vollen.

Die Gäste aus dem Wiesental hatten dabei dann sogar die ersten beiden Torchancen. Die zweite nutzte Sebastian Rupp in der sechsten Minute zur 1:0-Führung für die Gäste. Durchaus verdient, denn Rheinfelden war mit den Gedanke noch ein wenig bei der Ehrung und Verabschiedung einiger Spieler, die vor dem Spiel stattfand.