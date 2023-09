Fußball, Landesliga, Staffel 2 Musliu will eine Reaktion sehen

Ein Dorn im Auge ist VfB-Coach Danijel Kovacevic die Chancenverwertung in den letzten beiden Begegnungen zu Hause beim 1:2 gegen den SC Wyhl und in Laufenburg: „Die Heimniederlage gegen Wyhl war extrem unnötig. Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir zahlreiche hochkarätige Tormöglichkeiten, müssen eigentlich mit 3:0 in die Pause gehen. Im Derby beim SV Laufenburg lief es dann leider ähnlich und noch etwas dramatischer. Wir hatten so viele Möglichkeiten, das Spiel in unsere Richtung zu entscheiden. Nach dem Rückstand hatten wir in der Schlussphase zwei Spieler mehr auf dem Feld, es war quasi angerichtet, und doch haben wir es einfach nicht geschafft“, kommentierte Kovacevic die beiden vergangenen Auftritte seiner Mannschaft.