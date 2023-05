Fußball Landesliga, Staffel 2 Offener Schlagabtausch in Halbzeit zwei

Als Buba Ceesay in der 85. Minute das 4:3 für die Gäste erzielte, schien die Messe im Waldstadion gelesen. Der Treffer war durchaus umstritten. Denn der Schiedsrichterassistent zeigte zunächst Abseits an. Der Treffer hätte also nicht gezählt. Doch nach einem kurzen Gespräch zwischen Assistent und Schiedsrichter Hafes Gerspacher zählte der Treffer. „Der Spieler greift nicht ins Spiel ein und bindet auch nicht den Verteidiger, weil der zwei Meter entfernt ist. Natürlich ist es blöd für die Mannschaft“, erklärte Gerspacher nach dem Match seine Entscheidung und lieferte so auch eine hervorragendes Beispiel für die Kommunikation auf dem Platz mit dem Kollegen und für den Umgang mit Spielern, Betreuern und Medien nach dem Spiel.

Doch die Laufenburger haderten nur kurz mit ihrem Schicksal, bewiesen eine starke Moral und kamen dann in der Nachspielzeit durch Halili zum Unentschieden. Doch auch Weil steckte nicht auf, wollte unbedingt mit drei Punkten im Gepäck den Weg zurück ins Dreiländereck antreten. Nur der Treffer wollte nicht mehr fallen. Das Rennen um den zweiten Platz in der Landesliga Staffel 2 hat Schepperle endgültig abgehakt. Ausschlaggebend sei aber nicht das Unentschieden in Laufenburg gewesen, sondern die Partien gegen Stegen oder Zell.