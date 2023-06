Fußball, Landesliga Zwei Mal wird Weil noch wach...

Den ersten will und soll die Mannschaft von Andreas Schepperle am Sonntagnachmittag (15 Uhr) gegen den SV Au-Wittnau im Nonnenholz-Stadion holen. „Wir werden auf jeden Fall unsere Hausaufgaben machen und wollen dieses Spiel gewinnen“, verspricht Schepperle. „Dann schauen wir, was es uns bringt.“ Auf jeden Fall will sich der SV Weil mit zwei guten Spielen aus der Saison verabschieden.

Der SV Au-Wittnau kommt mit einer Serie von vier Siegen aus den letzten fünf Spielen ins Nonnenholz-Stadion. Das Hinspiel in Au haben die Weiler im Novemeber mit 0:3 verloren. Eine mögliche Revanche wäre also mehr als zufriedenstellend. „Das gilt es wettzumachen mit einem klaren Heimsieg – ohne Wenn und Aber“, fordert Schepperle.