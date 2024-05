Wieder einmal fiel dem FV Lörrach-Brombach in der Vorwärtsbewegung nicht viel ein. Nach einer Verletzung kehrte Mittelstürmer Bojan Saponja in die Anfangself zurück. Doch das Spiel lief, wie so oft in dieser Saison, an ihm vorbei. Bereits nach gut einer Stunde musste er Jack-Emanuel Akuegwu aus der „Zweiten“ Platz machen.

Noch ist für den FV Lörrach-Brombach der Ligaverbleib jedoch möglich. Doch so langsam schwindet auch bei den eingefleischten Optimisten im FVLB-Lager die Hoffnung auf den Klassenerhalt.