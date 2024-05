Damit haben sich die Nullachter für ihr zweites Match beim Staffel 3-Vize Singen eine sehr gute Ausgangssituation geschaffen. Der am Donnerstag in Laufenburg unterlegene Staffel 1-Vize Mörsch empfängt nun am kommenden Sonntag den Staffel 3-Vize ESV Südstern Singen. Die Nullachter bestreiten ihr zweites Spiel in Singen am 8. Juni. In der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber Mühe, dem Mörscher Offensivdrang Herr zu werden. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit arbeiteten sich die Laufenburger gute Chancen heraus. Nach dem Wechsel nimmt aber der SVL 08 das Heft mit Erfolg in die Hand. Bujar Halili verwandelte in der 65. Minute einen Foulelfmeter. Nur fünf Minuten später steht’s 2:0 für Heimelf. Nach einem Rückpass von Sandro Knab traf Sandro D’Accurso. Der eingewechselte Klejdi Zenelak (90.+3) erhöhte sogar noch auf 3:0. Kurz darauf sah der Laufenburger Auswechselspieler Giobanni Tardo Rot. nod