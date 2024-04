Fußball: Lebenszeichen im Abstiegskampf

Ein Lebenszeichen im Abstiegskampf sendete Schlusslicht SV Todtnau, das überraschend am Montag den SV Schopfheim zuhause mit 1:0 bezwang. Das goldene Tor des Tages erzielte Hannes Laile in der 80. Minute. „Ein erlösender Sieg. Endlich hat die Mannschaft das Erfolgserlebnis, das sie sich verdient hat“, freut sich Coach Matthias Wassmer, für den es der erste „Dreier“ an der Seitenlinie der ersten Todtnauer Mannschaft war.

Schlusslicht feiertfünften Saisonsieg

In den letzten Minuten stand der fünfte Saisonsieg aber noch einmal gehörig auf der Kippe, die Schopfheimer rannten an und verpassten kurz vor Schluss mit einem Lattentreffer nur knapp das Remis. „Insgesamt geht der Sieg für mich aber in Ordnung. Die Jungs haben es taktisch super umgesetzt.“ Schopfheim hatte zwar etwas mehr Spielanteile, versteckt haben sich die Gastgeber aber keineswegs. „Wir sind ja auch schließlich da, um Fußball zu spielen und nicht nur hinten drinzustehen“, sagt Wassmer. Der SVS hätte mit einem weiteren Sieg auf drei Punkte an Eichsel herankommen können. Die Schwarz-Elf hat nun selbst am Mittwochabend beim TuS Kleines Wiesental die Chance, den Vorsprung auf den Dritten auf neun Punkte zu erhöhen.

Wildes 4:4 zwischen Maulburg und Kandern

Ein perfektes Ostern und einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt verpasste der FC Kandern auf dramatische Weise. Dem souveränen 3:0 am Samstag gegen Todtnau folgte zwei Tage später ein wildes 4:4 beim TuS Maulburg. Nach einem Hattrick von Tim Großklaus und Mischa Hofers zehntem Saisontor hatte der Aufsteiger zur Pause schon mit 4:0 in Führung gelegen, um dann doch noch in der dritten Minute der Nachspielzeit das 4:4 durch Maulburgs Luca Wilhelm zu kassieren. Für die Gastgeber war es dagegen ein wertvoller Zähler im engen Tabellenkeller. „Wir haben in der zweiten Halbzeit alles riskiert und nach vorne gespielt. Zum Glück hat es geklappt“, betont TuS-Spielertrainer Vedat Erdogan.