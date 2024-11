Fußball: Legende Hilpüsch hört im Sommer auf

Dass Hilpüsch auf dem Platz noch immer mit Leistung vorangehen kann, wird in dieser Saison wieder deutlich. Zehn Tore hat er schon auf dem Konto – und das, obwohl er wegen seiner Knie-OP gar nicht alle Spiele bestritten hat. Im Vergleich zur vergangenen Abstiegssaison agiert Hilpüsch auch deutlich offensiver. Nach einem holprigen Saisonstart findet sich die neuformierte Efringer Mannschaft immer besser in der neuen Liga zurecht. Zuletzt hatte es einen 8:2-Sieg über den SV Todtmoos gegeben. „Wir sind eine gute Einheit geworden“, freut sich Hilpüsch. „Wir haben das Potenzial für das obere Drittel. Ich will zum Ende meiner Karriere noch mindestens Sechster werden.“

Diesen Wunsch wollen ihm seine Teamkollegen bestimmt nachkommen. Einen Winter-Neuzugang haben die Rebländer schon eingetütet. Giuliano Bartolotta läuft künftig wieder für seinen Heimatverein auf. Der 31-jährige Efringer trainiert bereits seit drei Wochen im „Hölzele“ mit. In den beiden vergangenen Jahren spielte er für die Bezirksligisten VfR Bad Bellingen und die SG FC Wehr-Brennet. In dieser Hinrunde lief der Offensivmann für die SG Grenzach/Wyhlen in der Kreisliga B auf. Die Efringer gastieren, noch ohne Bartolotta, am Samstagabend, 19 Uhr, bei der Reserve des FSV Rheinfelden.

Ein Neuzugang in derWinterpause steht fest

Nein, mit dem Aufstieg wird der FC Steinen-Höllstein in dieser Spielzeit wohl nichts mehr zu tun haben. Zu groß ist schon der Rückstand auf die vorderen Plätze. Nach dem Umbruch im Sommer und der Installation von Coach Burak Asik war das dem Verein auch durchaus bewusst. „Daher habe ich auch noch die Rückendeckung des Vorstands. Es war so vereinbart, dass diese Saison ruhiger werden soll und wir erst einmal unser Spielsystem einbringen wollen“, informiert Asik, der am Sonntag (14.30 Uhr), mit seinen Schützlingen Ex-Klub SV Schopfheim erwartet.