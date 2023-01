Fußball-Legende Pelés Sarg trifft für Totenwache in der Stadt Santos ein

Zahlreiche Fans warteten bereits mit schwenkenden Fahnen vor dem Eingang der Arena, wie auf Videos in sozialen Netzen zu sehen war. Die von Polizei und Feuerwehr eskortierte Karawane war rund zwei Stunden zuvor vom etwa 80 Kilometer entfernten Hospital Albert Einstein in São Paulo gestartet, wo Pelé am Donnerstag im Alter von 82 Jahren nach langer Krankheit gestorben war.

Pelés Sarg wird im Stadion aufgebahrt

Der Leichnam des dreimaligen Weltmeisters soll von 10.00 Uhr (Ortszeit) an in der Spielfeldmitte des Stadions aufgebahrt werden, wie Pelés langjähriger Verein FC Santos mitteilte. Pelés Sarg wird unter einem Pavillon stehen. Für Familienangehörige und Freunde wurden dort 80 Stühle aufgestellt. Die Fans werden auf einem Laufsteg in etwa fünf Meter Abstand an dem Sarg vorbeilaufen. Auch Brasiliens neuer Präsident Luiz Inácio Lula da Silva wird bei der Totenwache erwartet. Diese soll 24 Stunden dauern.