Fußball Leidenschaft auf beiden Seiten

Nun nahm diese Partie wilde Züge an. Vier Minuten nach dem Führungstreffer hätte der FC Hauingen 2:0 führen müssen. Meier stürmte alleine aufs Gästetor zu, Gojak lag bereits in einer Ecke. Statt den Ball in die andere zu schieben, schoss Meier den Murger Torsteher an. Und im Gegenzug fiel nach einem sehenswerten Spielzug über die rechte Seite der Ausgleich (32.). Nico Maenzas Flankenball lenkte Jason Cerimi elegant mit dem Außenrist in die Maschen. Doch nicht genug der Trübsal für den FCH. Vier Minuten später erzielte Lo Presti nach einem Eckball das 2:1 für Murg. „Da hat die Zudordnung überhaupt nicht gestimmt“, kritisierte Hauingens Trainer Mick Fahr.

In der Pause fand Fahr die richtigen Worte. Mit neuem Mut und ungebrochener Entschlossenheit kamen die Hauinger aus der Kabine. Belohnt für ihre Einstellung wurden sie sechs Minuten nach Wiederanspiel, als nach einer Seitenverlagerung des eingewechselten Alex Contorno Meier über rechts in den Murger Strafraum eindrang und Elvis Gojak mit einem Flachschuss ins lange Ecke keine Chance ließ.

In der Folgezeit wogte die Aufstiegsbegegnung hin und her. Beide Mannschaften nutzten hochkarätige Chancen nicht. Kurz vor Schluss sah der gelb-belastete Murger Kevin Lajthia nach einem weiteren harschen Foul die Gelb-Rote Karte.

Dann schlug der FCH in Überzahl doch noch zu: Nach einem Flankenball von rechts wuchtete Dennis Wojtyna die Kugel zum 3:2-Siegtreffer ins Murger Tor. Danach rissen alle Dämme beim Gastgeber. Wojtyna riss sich sein Trikot vom Leib und wurde anschließend von einer jubelnden Hauinger Spielermeute begraben.

Wenige Minuten später war aber auch bei FCH-Coach Mick Fahr die Ekstase wieder vorbei, stand er Rede und Antwort: „Es war ein schönes Spiel mit einem Auf und Ab. Wir hatten in den letzten zehn bis 15 Minuten vielleicht mehr Körner und dann am Ende einen Punch mehr als der Gegner. Wir wollten unbedingt gewinnen und gehen jetzt mit einem minimalen Vorteil ins Rückspiel.“

Keinesfalls völlig unzufrieden war Murgs Spieler-Trainer Alija Kapidzia, der wegen einer Sprunggelenkverletzung nicht spielen konnte, mit der Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben zwei Auswärtstore geschossen und haben noch das Rückspiel vor heimischer Kulisse. Das können wir noch umbiegen.“

Während in Deutschland im Profifußball die Auswärtstor-Regelung abgeschafft wurde, zählt sie im Amateurfußball noch. So würde Murg im Rückspiel schon ein 1:0-Sieg zum Aufstieg reichen. Doch da hat der FC Hauingen angesichts seinen Weltklasse-Fans und einer großen Anteilnahme im Dorf etwas dagegen. „Wir wollten unbedingt den Sieg, damit den Murgern kein Unentschieden reicht. Das haben wir erreicht“, gibt sich Fahr optimistisch. Das Rückspiel wird am nächsten Samstag (24. Juni) um 16 Uhr in Murg angepfiffen. An diesem Tag wird’s aus Hauingen an den Hochrhein eine kleine Völker-Wanderung geben.

