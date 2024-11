Fußball: Leistung erst bei 80 Prozent

Dennoch gibt sich Coach Schwald im Titelrennen noch nicht geschlagen: „Die Gier auf den direkten Aufstieg in die Landesliga ist beim FC Wittlingen zur Zeit etwas größer als bei uns. Aber schon das 1:1-Unentschieden in Wittlingen hat mir gezeigt, dass wir nicht chancenlos sind. Wir hätten in Wittlingen eigentlich gewinnen müssen, waren in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft.“

Schwald sieht die Leistungsstärke seiner Truppe aktuell erst bei 80 Prozent: „Nach der Winterpause werden wir hoffentlich komplett sein und Gas geben. So könnte das Titelrennen eine enge Angelegenheit werden. Dann wird auch Akeem Gerspacher nach seiner langen Verletzungspause wieder dabei sein.“