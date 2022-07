Fußball Leon Riede feiert sein Comeback

Warum war das so? Zum einen steckten den Lerchenstädtern wohl die saftigen Trainingseinheiten der letzten Tage in den Knochen, zum anderen trafen die Schützlinge von Cheftrainer Tiziano Di Domenico auf einen bestens organisierten FC Zell, der an diesem Tag den höherklassigen Gegner an Laufbereitschaft und Einsatzwillen übertraf. Allerdings musste der FVLB-Coach auch in diesem Match auf etliche Akteure aus dem Kader verzichten. So fehlten neben dem verletzten und zweifachen Torschützen gegen den SV Weil, Maurice Muslic, mit Lamin Colley, Paolo Disanto (verletzt), Torwart Tobias Goetz, Andreas Lismann, Richard Lorenz, Samuel Spreter, Quael Tjari und Sidi Tindano neun weitere Akteure. Dafür feierte Leon Riede nach einer dreieinhalbmonatigen Verletzungspause in der zweiten Halbzeit sein Comeback beim FV Lörrach-Brombach.