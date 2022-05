Fußball Letzte große Chance für zwei Klubs

Das Abstiegstrio hat sich in der Rückrunde wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Jeweils vier Zähler stehen gerade einmal auf der Habenseite. „Wir sind auf Schützenhilfe angewiesen, werden jetzt aber natürlich noch einmal alles in die Waagschale werfen“, macht Liels Trainer Chris Dunke deutlich. Positiv ist, dass alle drei Mannschaften ihre Situation richtig einschätzen können. Im Hintergrund laufen die Planungen bereits seit langem auch für die Kreisliga B.

Anders als im Tabellenkeller steht schon fest, dass die Sportfreunde aus Schliengen als Zweiter in die Aufstiegsrelegation gehen werden. In den restlichen Ligaspielen gilt es für die Mannschaft von Coach Alex Schöpflin nun im Rhythmus zu bleiben. „Wir gehen diese Spiele entspannt an, ohne dabei unser großes Ziel zu verlieren“, erklärt Schöpflin. Am Sonntag, 15 Uhr, gastieren die Schliengener beim TuS Kleines Wiesental.

Umbruch nach der Saison beim FSV Rheinfelden II

Aus dem Aufstiegsrennen verabschieden musste sich der FSV Rheinfelden II. In der Rückrunde ging der Landesligareserve der Tank aus. Im Sommer wird es einen Umbruch geben. Sascha ­Rueb bleibt zwar weiter Spielertrainer, doch die Routiniers um Anton Weis, Marc Jilg, Waldemar Schmidt und Kapitän Davide Marra werden kürzer treten. Sicher sind zudem bereits die Abgänge von Michael Aselborn, Jan Jilg und Dennis Heil. Alle drei zieht es zum SV Herten.

Nur zwei Tage nach dem verlorenen Bezirkspokal-Finale muss der TuS Lörrach-Stetten am Samstag, 15 Uhr, schon wieder gegen den SV Weil II ran.

Im Saisonendspurt geht es für beide Teams nur noch um die Platzierung. Mit einem Sieg könnten die Weiler aber sogar noch an den Stettenern vorbeiziehen. Abschenken werden beide Mannschaften sicherlich nichts. Schließlich ist im Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Vereinen immer eine gewisse Brisanz im Spiel. Außerdem ist es für Stettens Trainer Faik Zikolli immer wieder ein schönes Wiedersehen mit einigen alten Bekannten aus Weil. Sandro Samardzic, Witalij Arsentjew oder auch Trainer Marco Kern kennt Zikolli nur zu gut. „Darauf freue ich mich. Wir wollen uns mit einem guten Gefühl in den letzten Spielen aus dieser Saison verabschieden“, betont Zikolli.

Seit acht Spielen ist der FC Hauingen in der Liga ungeschlagen. Diese Serie will die Fahr-Elf am Samstag, 15.30 Uhr, im Heimspiel gegen den FC Steinen-Höllstein fortsetzen. Tags darauf treffen ab 15 Uhr noch der FC Hausen und der SV Todtnau aufeinander.