Fußball „Letzte Monate pures Gefühlschaos“

Wir haben einiges bewegen können. Sportlich, als ich übernommen habe, war die Mannschaft im Umbruch, es sind viele Neue und auch sehr junge Spieler dazugekommen, und dazu noch die Älteren. Es war nicht einfach zu Beginn. Wir haben etwas Tolles aufgebaut, vor allem in der zweiten, abgebrochenen Saison waren wir sportlich sehr gut unterwegs und auch sehr reif, obwohl die Mannschaft noch nicht lange zusammen war. Insgesamt haben die Jungs ihre Aufgaben gut angenommen und umgesetzt. Sie haben sich kontinuierlich gesteigert. Das gab uns Trainern auch ein gutes Gefühl, zu wissen, dass wir in die richtige Richtung arbeiten und diese Hingabe, die alle betrieben haben, belohnt wird. Wir waren auch darüber hinaus immer mit anderen Themen engagiert, haben zum Beispiel aktiv Sponsoren gefunden, um den Verein zu unterstützen und ein kleines Fundament aus finanzieller Sicht für die Mannschaft aufzubauen, um auch da etwas bieten zu können, damit wir mit der Konkurrenz mithalten können und uns die Spieler nicht wegen ein paar Euros verlassen. Ich habe viel investiert in die Arbeit beim SV Herten und immer das Beste angestrebt, egal wie schwierig die Situation war. Mir bleibt die Mannschaft sehr positiv in Erinnerung. Das sind gute Jungs, vor allem menschlich.

Frage: In Rheinfelden erwartet Sie nun etwas ganz anderes. Wie sehen Sie den Verein aufgestellt?

Der Klub hat sich weiterentwickelt im Vergleich zu 2016, als ich den FSV verlassen habe. Mit der neuen Anlage hat Rheinfelden eine klasse In­frastruktur schaffen können. Zudem wird viel im Hintergrund gearbeitet und vorangetrieben. Sicherlich gibt es noch Themen, wie in jedem anderen Verein auch, wo man noch daran arbeiten muss. Aber insgesamt ist das schon ganz gut, was ich bisher mitbekommen habe.

Frage: Können Sie sich jetzt auch vorstellen, länger die Erste zu übernehmen?

Das weiß ich noch nicht, aktuell mache ich es, solange der Verein mich braucht.

Frage: War es jetzt besonders schwer, eine Mannschaft zu übernehmen, in der es so einen Knall gab? Oder gibt es da eigentlich keine großen Unterschiede?

Auch für mich gab es die Situation so noch nie, es war definitiv nicht einfach. Ich habe versucht, den Fokus auf Fußball zu lenken. Mit der Mannschaft habe ich nur über Fußball gesprochen. Wir sind positiv geblieben. Es hat mich beeindruckt, wie gut die Spieler das umgesetzt haben.

Frage: Wie gehen Sie nun mit den beiden suspendierten Spielern um? Bekommen die Jungs nochmals eine Chance?

Das wickelt der Verein mit den Spielern ab, ich halte mich da raus.

Frage: Sie haben die Landesliga in der Hinrunde sicherlich etwas verfolgen können. Sind Sie überrascht über diese Siegesserie des FSV? Von Rheinfelden war man ja eigentlich anderes gewöhnt.

Die Ergebnisse haben mich überrascht, leider habe ich aber kein einziges Spiel sehen können. Werner (Gottschling; Anm. d. Red.) und Peter (Johann; Anm. d. Red.) haben hervorragende Arbeit geleistet. Davor habe ich großen Respekt.

Frage: Auf welche Dinge legen Sie generell Wert?

Respekt, Offenheit und transparente Kommunikation. Kommunikation ist sehr wichtig, ich denke das ist der wichtigste Punkt, um alle einbinden und erfolgreich arbeiten zu können. Wissen alle, um was es geht, können sie sich auch bestmöglich einbinden. Jeder soll sich einbringen und auch seine Kreativität ausleben können.

Frage: Wie würden Sie Ihre Spielphilosophie beschreiben?

Das ist etwas, das immer ausbaufähig ist und auch immer wieder angepasst werden muss. Es gibt aber schon Prinzipien, die die Mannschaft immer verfolgen soll in unterschiedlichen Spielphasen, unabhängig vom System und Gegner. Mir ist wichtig, den Jungs so viele Möglichkeiten an Lösungen mitzugeben wie nur möglich, so dass sie auf alle Herausforderungen im Spiel gefasst sind. Darum geht es im Fußball, immer mindestens eine Lösung für eine Herausforderung zu haben.