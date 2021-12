Fußball „Letztlich fehlt einfach die Qualität“

Wir wollen noch eine Woche Belastung haben. Dann sind vier Wochen Pause, bevor es mit dem Individualtraining weitergeht. Absolvieren wir noch diese eine Woche, sind wir danach alle froh, wenn es dann in die Pause geht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jedem Spieler gefällt, aber wir wollen das durchziehen und dann im neuen Jahr neu angreifen.

Frage: Der FV Lörrach-Brombach geht als abgeschlagener Tabellenletzter in die Winterpause. Dennoch zeigte Ihre Mannschaft in den vergangenen Wochen zumeist ordentliche Leistungen. Wie fällt Ihr Fazit zur Hinrunde aus?

Wir haben oftmals gut mitgespielt, letztlich fehlte aber doch einfach auch die Qualität bei uns. Die Jungs haben insgesamt aber individuell zugelegt und sich entwickelt. Das liegt an dem hohen Niveau in der Oberliga. Das freut uns natürlich. Die Mannschaft ist auch noch einmal enger zusammengerückt. Der Teamgeist ist zu spüren. Wir können schon auch positive Sachen mit ins neue Jahr nehmen, auch wenn es tabellarisch natürlich nicht gut aussieht.

Frage: Mit welchen Argumenten kann man jetzt Spieler von einem Wechsel zum FVLB überzeugen?

Wir wollen gar keine Spieler proaktiv suchen. Falls Spieler auf uns zukommen und sich etwas ergibt, kann es aber eine Win-Win-Situation geben. Wir wollen aber auch auf unsere eigenen jungen Spieler setzen.

Frage: Hat man hier in der Region nicht auch einen geografischen Nachteil, Spieler zu bekommen?

Das habe ich früher auch gedacht. Aber wir haben hier auch Vorteile, zum Beispiel mit der angrenzenden Schweiz. Die Spieler kennen die Oberliga, verfolgen das Geschehen hier. Allerdings spielen sie dann nicht zum Nulltarif. Deshalb muss man auch strategisch an die Sache herangehen. Aber jetzt einfach zu sagen, wir bekommen keine guten Spieler, weil wir so tief im Süden liegen, das sehe ich nicht.

Frage: Wie sieht’s eigentlich bei Ihnen persönlich aus? Ihr Vertrag beim FVLB läuft im kommenden Sommer aus.

Ich mache mir jetzt in der Pause meine Gedanken, die Verantwortlichen im Verein machen sich ihre Gedanken, und dann werden wir miteinander sprechen. So habe ich das immer gehandhabt. Deshalb kann ich jetzt noch nicht sagen, was im Sommer passieren wird.

Frage: Sie gelten als einer der besten Trainer hier in der Region. Macht Sie das stolz?

Das ist natürlich etwas Schönes, wenn man solche Komplimente bekommt, vor allem von Spielern, mit denen man zusammengearbeitet hat. Das ist eine Bestätigung für den Weg, den ich gehe. Das tut einfach gut.

Frage: Welche Ziele haben Sie ganz persönlich als Trainer? Soll es noch höherklassiger werden?

Ich bin Realist. In Deutschland wird das schwierig. Dafür müsste ich umziehen (lacht). In der Schweiz müsste man sich auch erst neu beweisen. Mal sehen, was sich in meiner Trainerkarriere noch so ergibt.

Frage: Von welchen Trainern schauen Sie sich gerne ein paar Dinge ab?

Ich schaue mir jetzt nichts von Jürgen Klopp oder Pep Guardiola ab. Das kann man ja gar nicht so wirklich mit unserem Fußball vergleichen. Ich setzte lieber meine eigenen Schwerpunkte. Vor allem sind es aber die Trainerlehrgänge, bei denen man etwas mitnehmen kann. Da sind 15 bis 20 Trainer zusammen, es wird tagelang nur über Fußball gesprochen. Da schaue ich dann schon auch bei den Kollegen genauer hin, wie die das denn so machen. Da kann man etwas lernen.

Frage: Sie sind ein sehr akribischer Trainer. Gibt es auch mal Tage, an denen Sie nicht an Fußball denken?

Klar gibt es die. Ich genieße die Zeit, wenn sich mal nicht alles um den Fußball oder auch die Arbeit dreht. Deshalb freue ich mich besonders auf die kommenden Feiertage um Weihnachten und Silvester.

Frage: Sie haben in der Vergangenheit schon einmal die Strukturen hier im Bezirk bemängelt. Hat sich da in den vergangenen Wochen und Monaten etwas getan?

Ich sehe das immer im Vergleich zu den anderen Oberliga-Teams. Da steckt Manpower dahinter. Die wollen wirklich etwas umsetzen. Hier in der Region habe ich dieses Gefühl nicht. Hier lebt man einfach in den Tag hinein. Im Raum Karlsruhe oder Stuttgart ist das ganz anders. So ehrlich muss man sein. Es sind einfach nicht die Personen da, die dann mal etwas aufbauen wollen oder können. Man muss die Leute an die richtige Position stellen. Man kann selbstverständlich auch sagen, man findet keine Leute, aber das ist mir dann zu einfach. Es wird bestimmt Menschen in dieser Region geben, die das können, die etwas verändern können, aber man muss eben auch proaktiv auf sie zugehen.