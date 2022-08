Fußball Linx und Denzlingen sind Favoriten

Völlig im Umbruch befindet sich der FV-Lörrach-Brombach. Nach dem Abstieg aus der Oberliga haben zahlreiche Spieler und auch der damalige Cheftrainer Erkan Aktas den FVLB verlassen. Als Nachfolger für ihn wurde Tiziano Di Domenico verpflichtet, der nun in der Saisonvorbereitung die schwere Aufgabe hatte, einen Kader zu formieren, der auch in der Verbandsliga bestehen wird.

Mit einem Durchschnittsalter von 22,2 Jahren stellen die Grütt-Kicker einen der jüngsten Kader in der Verbandsliga. Dass es hier noch an der Abstimmung fehlt, zeigte der FVLB am vergangenen Wochenende im Pokalspiel gegen den FC Teningen, der gleich einmal deutlich machte, dass sie in dieser Saison gerne besser abschneiden wollen als auf Platz zehn. Dort standen die Kicker vom Kaiserstuhl in der Endabrechnung der Saison 2021/22.

Das Pokalspiel am vergangenen Wochenende war da schon ein Hinweiss, dass es für die Lerchenstädter in diesem Jahr auch in der Verbandsliga schwer wird. Ligatauglich war der Auftritt in Teningen nicht. Aber vielleicht war es auch genau der Schuss vor den Bug, den die junge Mannschaft gebraucht hat.

Den Kampf um die Meisterschaft in der Verbandsliga werden andere Mannschaften unter sich ausmachen. Zu den Favoriten gehören mit Vizemeister FC Denzlingen auf jeden Fall auch der FC Waldkirch und der SV 08 Kuppenheim. Als Absteiger aus der Oberliga gehört auch der SV Linx zum möglichen Favoritenkreis. Der SC Pfullendorf hat in der Rückrunde Federn gelassen, ist aber eine junge Mannschaft mit viel Potential.

Die Liga ist relativ ausgeglichen, daher ist eine Prognose oft nur schwer zu bewerkstelligen, was es schwer macht, schon vor der Saison abzugrenzen, wer oben und wer unten mitspielen wird und muss. In der Summe wird die Verbandsliga aber auf jeden Fall stärker sein als in den beiden Vorjahren, was aber auch daran liegt, dass die Ligaunterbrüche in den beiden Vorjahren keine wirkliche sportliche Entwicklung zuließen. Die Karten werden auf jeden Fall neu gemischt und die Verbandsliga wird stärker, ausgeglichener und spannender sein als in den vergangenen Jahren.