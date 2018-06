Fußball Lörrach-Brombach der Überflieger

Die Saison 2017/18, überregional wie regional ist bis auf ein einziges Abstiegsrelegationsspiel Geschichte. Mit dem Geleisteten kann der Bezirk Hochrhein durchaus zufrieden sein. Denn: Es hätte vor allem für die Landesligisten aus dem Bezirk weitaus schlimmer kommen können.

Von Uli Nodler

Lörrach. Viel Ehre hat der FV Lörrach-Brombach dem heimischen Fußball-Bezirk mit einem fulminanten Auftritt in seiner ersten Verbandsliga-Saison gemacht. Angesichts einer weiterhin überragenden Nachwuchs-Arbeit braucht einem um den FVLB in der Beletage des südbadischen Männer-Fußballs nicht bange zu sein. Statt nach unten, wird der Weg des Bezirks-Aushängeschild zukünftig wohl eher in die Oberliga auf Landesebene führen.

Tief durchatmen heißt es für die Hochrhein-Klubs in der Landesliga, Staffel 2, Zum einen verpasste der SV Weil nach einer furiosen Aufholjagd nach der Winterpause nur denkbar knapp Platz zwei und damit die Aufstiegsrunde zur Verbandsliga Südbaden. Der FSV Stegen schnappte Weil Platz zwei weg, setzte sich anschließend in der Aufstiegsrunde durch und ist somit der vierte Verbandsliga-Aufsteiger.

Durchaus rosig sieht für den SV Weil angesichts vieler talentierter Nachwuchsspieler, die aus der eigenen A-Jugend zu den Aktiven stoßen, die sportliche Zukunft aus. Den Blau-Weißen ist in der anstehenden Landesliga-Spielzeit durchaus der Titel zuzutrauen.

Die Liga freut sich auf den VfR Bad Bellingen

Weils Pech auf der Saisonzielgeraden war jedoch das Glück des FC Tiengen. Der Vorletzte der Landesliga, Staffel 2, zog dank Stegens Aufstieg den Kopf auf den letzten Drücker noch aus der Schlinge, darf nun weiter Landesliga-Luft schnuppern. Erst nach dem letzten Saisonspieltag stand auch der Verbleib des FSV Rheinfelden fest. Der Landesliga-Drittletzte profitierte dabei vom Nicht-Abstieg des Verbandsligisten FC Denzlingen.

Aus dem Trio wird nun in der kommenden Landesliga-Spielzeit ein Quartett. Die Liga freut sich auf den VfR Bad Bellingen, der sich den Bezirksliga-Titel am Hochrhein sicherte.

Laufenburg hadert über eine Abseitsentscheidung

Beinahe hätte der Hochrhein sogar einen fünften Starter gestellt. Doch der SV Laufenburg scheiterte am vergangenen Wochenende in der Relegation an der Spvgg. Untermünstertal. Nach der 2:3-Heimniederlage nutzte den Nullachtern auch der 2:1-Sieg bei der Spielvereinigung wegen der Auswärtstorregelung nichts mehr. Allerdings hatte Laufenburgs Scheitern einen faden Beigeschmack, weil die Unparteiische in der Nachspielzeit einem Kopfballtor der Gäste die Anerkennung wegen einer angeblichen Abseits-Situation versagte. Es wäre für den SV Laufenburg das 3:1 und damit der Aufstieg in die Landesliga gewesen. Laufenburgs Trainer Michael Wasmer hatte nach dem Match einen dicken Hals: „Alle bis auf die Schiedsrichterin haben habe gesehen, dass es kein Abseits war.“

Über den Verbandsliga-Aufstieg von Stegen freute sich aber nicht nur der FC Tiengen, sondern auch drei weitere Hochrhein-Klubs. Der FC Wehr bleibt in der Bezirksliga und der SV Karsau und SV Berau spielen auch in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga A.

Trauer herrscht dagegen beim FC Geißlingen, der nach dem Nicht-Aufstieg des SV Laufenburg aus der Bezirksliga in die Kreisliga A absteigen muss. Und für den SV Laufenburg II und den FV Fahrnau geht’s aus der Kreisliga A in die Kreisliga B. Die Ergebnisse der Relegation sind hinfällig geworden.