Fußball: Lörrach-Brombach kann etwas reißen

Neu ist auch Giovanni Passannante. Er hat in der A-Jugend für den FVLB in der Oberliga gespielt, sah damals in der ersten Mannschaft keine großen Einsatzchancen und wechselte zum Bezirksligisten FC Wittlingen und anschließend zum aktuellen Landesliga-Konkurrenten FSV Rheinfelden. Ratto hält große Stücke auf Passante: „Er ist einer, der uns im Angriff weiter helfen kann.“ Ebenfalls vom FSV aus Rheinfelden kommt Ihab M’kadmi. Auch er will Gas geben. Außerdem stoßen Tijari Ouael und Jan Jovanovic aus der zweiten Mannschaft zum Kader der „Ersten“. Beide haben schon in der vergangenen Spielzeit Einsätze in der Ersten vorzuweisen.

Mit Torwart Tobias Götz, Linus Höpfl, Nils Kirtzeck, Leonardo Komljenovic, Andreas Lismann, Kevin Meiser und Jonah Trefzer verfügt der Kader über zudem über eine qualitativ hochklassige Breite.

FVLB will weiter denWehrer Marco Hanser

Es fehlt nun aber noch der typische Mittelstürmer, der regelmäßig trifft. Für Antonio Ratto passt Marco Hanser vom Bezirksligisten FC Wehr exakt in dieses Anforderungsprofil. Ratto hat mit Hanser Gespräche geführt. Offenbar will Hanser jedoch in Wehr bleiben. Doch Ratto hat die Hoffnung nicht aufgeben: „Ich versuche alles, damit er in der kommenden Saison bei uns spielt“, gibt sich der FVLB-Teammanger hartnäckig.