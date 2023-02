Fußball Lörrach-Stetten trotzt Zell auswärts Remis ab

FC Zell -TuS Lörrach-Stetten 1:1

Dass der TuS Lörrach-Stetten nach der aktuellen Saison der Kreisliga A-West in die Bezirksliga Hochrhein zurückkehren wird, unterstrichen die Lörracher Vorstädter am Samstag im Testspiel beim Landesligisten FC Zell. Das Unentschieden war alles andere als schmeichelhaft für den Gast aus der Großen Kreisstadt. Leon Boos brachte Zell in der 60. Minute mit 1:0 in Front, Kyriakos Stergianos Michilidis gelang für den TuS vier Minuten später der Ausgleich.

Freiburger FC U23 -SV Weil 3:4

Einen weiteren Testspielsieg feierte der SV Weil am Samstag beim Landesligisten Freiburger FC U23. Allerdings fiel der Siegtreffer durch Torjäger und Kapitän Ridje Sprich erst kurz vor Schluss. Zuvor waren die Gastgeber nahezu gleichwertig, boten dem Verbandsligisten aus der Grenzecke durchaus Paroli. Die U23 des Freiburger FC führte in diesem Testspiel zweimal. Malin Schepperle vor der Pause und Sergio Cammarano (66.) gelang jeweils der Ausgleich. Schließlich erzielte der Weiler David Groß das 3:2. Nachdem der FFC U23 ausgeglichen hatte, stellte Ridje Sprich mit seinem Tor zum 4:3 die Weichen endgültig auf Sieg.