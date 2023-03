Fußball Lörrach trifft auf den nächsten Brocken

„Es ist ein Spiel für uns, bei dem wir auf jeden Fall ein Stück weiter sind als in der vergangenen Woche“, erklärt Szesniak und weiß genau, dass der kommende Gegner ein ähnliches starkes Kaliber hat wie am vergangenen Wochenende der SC Pfullendorf. „Sie haben eine gute Offensive und wollen zuhause mit Sicherheit gewinnen“, meint der Lörracher Übungsleiter. „Von der Herangehensweise wird es ähnlich wie am vergangenen Wochenende sein.“

Gute Entwicklung innerhalb von einer Woche

Seine Mannschaft sieht Szesniak noch mal ein Stück weiter als noch in der Vorwoche. Vor allem die Abläufe haben sich noch mal verbessert. „Im Spiel nach vorne haben wir sicherlich noch Luft“, meint der Trainer. Das Abwehrverhalten gegen Pfullendorf habe bereits gestimmt, aber in der Offensive seien hier und da noch Entscheidungen getroffen worden, die man hätte besser und somit auch effektiver machen können. „Das sind Punkte, an denen wir in der Woche auch gearbeitet haben.“