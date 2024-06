Fußball: Lörracher feiern die EM mit Fanartikeln

Von kleinen Mini-Flummi-Fußbällen aus Gummi, dem Maskottchen aus Plüsch bis hin zum offiziellen Ball der EM 2024 in Deutschland reicht die Palette an „Must-haves“, also den Artikeln, die Fußball-Fans unbedingt besitzen müssen.

Sammeln und tauschen

Nicht Fehlen dürfen die legendären kleinen Panini-Sticker zum Sammeln, die in kleinen Päckchen mit dazu passendem Sammelheft zu haben sind. Insgesamt gibt es 728 Sticker – da erwacht die Sammelleidenschaft. In der Buchhandlung Osiander in Lörrachs Innenstadt waren die kleinen Sechser-Päckchen am vergangenen Freitag zum ersten Spiel der Deutschen Kicker ausverkauft. Pünktlich zum zweiten Spiel traf eine Nachlieferung ein. Wissensdurstige kleine Fußball-Fans können sich im „Fußball-Lexikon“ schlau machen und die wichtigsten Regeln rund um den Ballsport nachschlagen.