Fußball Löwenstädter weiter Erster

Rheinfelden. Solches haben die Rheinfelder FSV-Kicker in der Landesliga noch nicht erlebt. Statt im Tabellenkeller ein kümmerliches Dasein zu fristen, grüßen die Löwenstädter nun nach dem 2:0-Heimerfolg am Samstag gegen den SC Wyhl schon den zweiten Spieltag in Folge von der Tabellenspitze.

Es mag ja sein, dass mit der Verpflichtung der beiden Verbandsliga-Recken vom SV Weil personelle Klasse geholt wurde. Aber am sportlichen Aufschwung ist doch in erster Linie der neue Trainer Werner Gottschling verantwortlich. Seit er und sein kongenialer Assistent Peter Johann die Zügel in der Hand halten, geht die Trainingsbeteiligung durch die Decke. Alle haben plötzlich große Lust, erfolgreich Fußball zu spielen.