„Ich wäre schon mit einem Punkt zufrieden“, hat FSV-Vorsitzender Patrick Da Rugna großen Respekt vor dem Gegner. In seiner Prognose wird er bestärkt, weil die Bahlinger Regionalliga-Mannschaft erst am Sonntag spielt. „Da kann es durchaus sein, dass bei der Zweiten der eine oder andere von der Ersten auftaucht“, so Da Rugna weiter.

Doch bange machen gilt nicht. Der FSV Rheinfelden hat den besten Start seit dem Aufstieg in die Landesliga hingelegt. Da ist zu Hause auch ein dreifacher Punktgewinn drin.